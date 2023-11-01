وظائف خالية بمرتبات تصل إلى 5500 جنيه.. الشروط والمميزات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» عن وظائف خالية للشباب في إحدى الشركات المالكة لسلسلة مطاعم شهيرة، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب الخريجين لمساعدتهم على الحصول على فرصة مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية وبمرتبات تكون مناسبة لهم.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في إعلانها تفاصيل الوظائف الخالية، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف الخالية، وكيفية التقديم لها.

الوظائف المطلوبة

1- ستيوارت.

2- ويتر.

3- هوستس.

الشروط المطلوبة لوظائف الشباب والرياضة

- مكان العمل يكون في الهرم وأكتوبر والتجمع.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الخريجين.

- لا يشترط للمتقدم لوظيفة الاستيورت الحصول على مؤهل.

- أن يكون المتقدم لوظيفة الويتر أو هوستس حاصل على مؤهلات متوسطة وعليا.

- لا يشترط للمتقدم لوظيفة الويتر أو هوستس أن تكون لغته الإنجليزية جيدة.

- أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم للوظائف 40 عاما.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة للعاملين بها مرتب يبدأ من 3800 حتى 5500 حنيه بالإضافة إلى الحصول على تيبس كل 15 يوما.

- مواعيد العمل تكون 8 ساعات + ساعة راحة.

- تمنح الشركة للعاملين بها إجازات أسبوعية وسنوية.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمينات اجتماعية وطبية.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية الدخول للصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة واختيار المنشور الخاص بالوظائف المطلوبة والدخول للاستمارة الخاصة بها وملء بيانات الراغب في التقديم للوظائف.