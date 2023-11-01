خبير: إسرائيل عاشت ليلة سوداء أمس إرضاء لنتنياهو

تحدث اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، عن تطورات الأحداث في قطاع غزة، مؤكدًا أن العقيدة الدينية عند اليهود ممثلة فيما يحدث في قطاع غزة الآن، وتعود ليوشع بن نون الذي حرق قرية بأكملها، لتستمر الجرائم اليهودية على مر التاريخ.

وأضاف الغباري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إسرائيل عاشت ليلة سوداء أمس إرضاء لبنيامين نتنياهو والكنيست الإسرائيلي، مؤكدا أن دعم أمريكا والغرب لإسرائيل بسبب سيطرة اليهود في هذه الدول الغربية.

وتابع مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق أن نتنياهو سيتحمل خسائر فادحة في الجيش الإسرائيلي؛ بسبب الرهائن المتواجدة لدى عناصر حماس، بالتزامن مع توزيع حماس الرهائن على أكثر من نقطة.

الاجتياح البري الكامل لن يحدث

وبشأن الاجتياح البري الكامل، علق قائلا: «لن يحدث طالما لم تعرف إسرائيل مكان الأسرى بالكامل، وفكرة القضاء على عناصر المقاومة لن تحدث ولن تصل إسرائيل لها، ونتنياهو يرغب في حفظ ماء وجهه أمام شعبه بتحرير الأسرى، والخيار الوحيد أمامه الدفع بالمزيد من الجنود في سبيل تحرير الرهائن».

أمريكا تساعد إسرائيل في تحديد أماكن الأنفاق

وواصل: «أمريكا تساعد إسرائيل في تحديد أماكن الأنفاق مما سيجعل الحرب طويلة الأمد بين الجانبين، وإسرائيل تتكبد يوميا نحو ربع مليار دولار في سبيل الحرب، وصمود المقاومة مستمر طالما هناك عقيدة الدفاع عن الوطن والتراب، وشعار حماس إما النصر أو الشهادة، ومن سيصبر أكثر سينتصر».