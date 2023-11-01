تعرف على الفئات المستفيدة من تعديلات قانون الضريبة على الدخل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي انعقدت خلال الأيام الماضية على تعديلات قانون الضريبة على الدخل إذ نص القانون على زيادة حد الإعفاء الضريبي على ضريبة الدخل إلى 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع حد الإعفاء، وتساءل البعض خلال الفترة الماضية عن تفاصيل القانون والهدف منه.

قانون الضريبة على الدخل

وتسرد «الوطن» خلال السطور الآتية الأهداف المعني بها قانون الضريبة على الدخل، حيث يهدف القانون إلى دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم و دعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول، ومواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية.

الضريبة على الدخل

وبخصوص المستفيدين من قانون الضريبة على الدخل 2023، فيستفيد من الإعفاء العاملين بالقطاع العام والخاص، إذ يتمّ إعفاء كل دخل بداية من مبلغ 45 ألف جنيه سنويًا، وتحسب الضريبة عما زاد عن الحد الأدنى من الدخل، إذ يُعفى كل من دخله 3750 جنيهًا شهريًا، ويتمّ حساب الضريبة لكل من زاد دخله عن الحد الأدنى بحساب الضريبة على ما زاد عن الحد الأدنى.