السيرة الذاتية للدكتور محمد عبد العظيم بعد تعيينه نائبا لرئيس جامعة المنصورة

أعلنت وزارة التعليم العالي تعيين الدكتور محمد عبد العظيم نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي كان يشغل عميد كلية الهندسة بالجامعة.

السيرة الذاتية للدكتور محمد عبد العظيم

وهو الأستاذ الدكتور محمد عبدالعظيم أستاذ هندسة الاتصالات وأمن المعلومات بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وحصل علي ماجستير هندسة الإلكترونيات والاتصالات في عام 2001 في ترميز قواعد رسم بيانات رسم القلب الكهربي، و وحصل علي درجة دكتوراة الفلسفة في العام 2006 في تحليل ومعالجة بيانات الرنين المغناطيسي الوظيفي رباعي الأبعاد.

وتمت ترقيته إلي أستاذ مشارك في نظم شبكات التصالات وأمن المعلومات في العام 2012. ثم حصل علي درجة أستاذ في هندسة شبكات الاتصالات وأمن البيانات في العام 2017.

وتقلد العديد من المناصب الأكاديمية:

مدير تنفيذي لبرنامج هندسة الاتصالات والمعلومات,

رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات,

عميد كلية الهندسة - جامعة المنصورة

مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة

عضو لجنة قطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعي

عضو لجنة قطاع الهندسة. وقام بنشر ما يزيد عن 180 بحث في مجلات عالمية مفهرسة.

وأشرف علي نحو 85 رسالة ماجستير ودكتوراة، وقام بمناقشة قرابة 60 رسالة ماجستير ودكتوراة في العديد من الجامعات المصرية

وحاصل على الدكتوراه بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف في 2017 في تخصص أستاذ هندسة الإتصالات، وحاصل على الدكتوراه بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف في 2006 في تخصص أستاذ مساعد هندسة الإتصالات والإلكترونيات، حاصل على الدكتوراه في 2006 في تخصص هندسة الإلكترونيات والإتصالات في مصر، وحاصل على ماجستير في 2000 في تخصص الالكترونيات والاتصالات في مصر ، وحاصل على بكالوريوس بدرجة جيد جداً مع مرتبة الشرف في 1995 في تخصص الالكترونيات والاتصالات في مصر.