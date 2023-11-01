خبير: الموقف المصري صلب ويدعم كل ما يختاره الشعب الفلسطيني

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الموقف المصري قائم على عدة محاور، أبرزها وأهمها هو دعم كل ما يختاره الشعب الفلسطيني، كما أنه ضد التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أهمية ربط دخول المساعدات بإخراج الرعايا الأجانب أصحاب الجنسيات المزدوجة.

الموقف المصري تجاه الأزمة في غزة صلب

وأضاف «عسيلة»، خلال حواره لبرنامج «الحياة اليوم» من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأربعاء، أن الموقف المصري تجاه الأزمة في غزة «صلب»، مؤكداً الاستعداد التام لتقديم المجهود الإنساني لدعم القضية الفلسطينية، فضلاً عن دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، مشيراً إلى أن موقف مصر في مسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لن يتزحزح نهائياً، ولم يتغير أبداً.

إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وتابع أنه بدون إدخال المساعدات الإنسانية إل قطاع غزة لا يمكن لأي من الدول التحدث عن إخراج رعاياها من القطاع بأي شكل من الأشكال، موضحاً أن إخراج الجرحى والمصابين الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية ليس أمراً سهلاً لكن مصر تتحمل هذا الجزء تماماً وقامت بذلك دون أي عقبات حتى الآن على الرغم من تعقد الوضع في غزة.