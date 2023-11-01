فادي غالي يكتب: منافسة القنوات الكبرى

«قناة إخبارية إقليمية مصرية تناطح القنوات الإخبارية الكبرى وتمثل صوت مصر القوية» هو حلم طال انتظارى له كمواطن مصرى قبل أن أكون إعلامياً.

أما عن الشرف أن أكون أحد مؤسسيها فهو شرف لم يخطر ببالى يوماً أنه قد يحدث - إن تحقق الحلم من الأساس!

وعلى مدار عام فى ظل قيادة استثنائية ذات رؤية وكفاءة منقطعة النظير، قيادة اختارت أيضاً فريق عمل استثنائى على كل المستويات، والذى أتشرف بانتمائى إليه، انطلقت قناتنا بشكل إعجازى فريد وغير مسبوق لتصل فى وقت قياسى لأن تنقل عنها أيقونات القنوات الإخبارية العالمية قبل أن تتم عامها الأول بأيام.