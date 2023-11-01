ابنة سامي العدل في عيد ميلاده: «زعلانة منك»

أحيت رشا العدل، ذكرى ميلاد والدها الفنان سامي العدل، الذي تحل غدًا الخميس 2 نوفمبر، إذ بعثت له رسالة مؤثرة، تُعبر من خلالها عن حجم الآلام، الذي تعيشه منذ رحيله عن عالمنا منذ 8 سنوات تقريبًا.

وكتبت رشا العدل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن والدها سامي العدل، قائلة: «عيد ميلاد مين الليلة.. عيد ميلاد قمر العيلة.. أنت قمر حياتي، شمسها ونجومها، أنت المعني الحقيقي للحياة وسبب وجودي في الدنيا، رغم أني زعلانة منك أنك سبتني كل السنين دي تايهة في غابة».

وأضافت ابنة سامي العدل، «مش هغلس عليك في عيد ميلادك، كل سنة وأنت حبي الأكبر، كل سنة وأنت على بالي وفي قلبي قاعد متربع علي عرشه، كل سنة وأنا بحبك وأشتاقلك أكتر، فراقك صعب قوي علشان أنت مستحيل تتكرر تاني في الحياة، مالكش زي مالكش بديل، مش عارفة أعوض عدم وجودك ده مهما حاولت، نفسي قوي كنت تبقي موجود دلوقتي والله أجري عليك اترمي في حضنك وأنت لوحدك هاتفهم اللي جوايا كالعادة.. وحشتني يا ظهري وسندي كل سنة وأنت حياتي ..الله يرحمك ويغفر لك يا قلب قلبي».