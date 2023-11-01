خالد عكاشة: الانقسام الفلسطيني خطيئة استراتيجية كبرى

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات، إن القضية الفلسطينية ميراث تاريخي منذ 1948، حيث كانت مصر في صدارة الدول المهتمة بالدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر كانت حاضرة في إدارة شؤون اللجوء الفلسطيني، ومساعدة الفلسطينيين، والكثير من الأمور المتعلقة بالبعد الإنساني، وكانت مصر تدير قطاع غزة من قبل الحاكم العسكري، وهذه إحدى الأطروحات التي تطرح خلال الفترة الحالية.

الانخراط المصري في القضية الفلسطينية

وتابع «عكاشة»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن الانقسام الفلسطيني عبارة عن خطيئة استراتيجية كبرى، مشيرًا إلى أن مصر قامت بـ17 جولة في محاولة لإنهاء هذا الانقسام، لكن لم يتكن هذه الجولات تنتهي بالنجاح.

وأوضح أن الانخراط المصري في القضية الفلسطينية، لا يخفى على أحد حيث الوصول إلى أوسلو كان برعاية مصرية مباشرة، معقبًا: «وكأن الانقسام الفلسطيني هو الصنم الذي يعبده كل الفلسطينيين».

حركة حماس لن تغادر غزة

ولفت إلى أن حركة حماس لن تغادر قطاع غزة، حتى إذا هزمت في الحرب الإسرائيلية التي تشن على قطاع غزة، لأنها استثمرت كثيرًا في البنية التحتية العسكرية في قطاع غزة طوال السنوات السابقة.