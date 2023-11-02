محافظ القاهرة يصدر قرارا بتعيين مهران عبد اللطيف رئيسا لحي 15 مايو

أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قرارًا بتعيين الدكتور مهران عبد اللطيف، لتولي منصب رئيس حي 15 مايو بالقاهرة وذلك بموجب القرار رقم 7007 لسنة 2023.

تهنئة نائب المحافظ

ومن جانبها، قدمت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، التهنئة للدكتور مهران عبد اللطيف وتمنت له التوفيق في المهام الجديدة، إذ كان يتولى الدكتور مهران منصب رئيس حي السيدة زينب وبعدها انتقل للعمل في مكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

التفاعل مع المواطنين

وقدّم الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حي 15 مايو الشكر لثقة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مؤكدا العمل من أجل خدمة المواطنين والارتقاء بأداء الحي خلال الفترة المقبلة.

وكانت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قد قامت بجولة تفقدية لعدد من مشروعات التطوير بنطاق إحياء المنطقة وذلك في إطار المتابعة الدورية والجولات الميدانية المستمرة للوقوف على كافة تفاصيل الأعمال، واستكمالا لجهود المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لمتابعة المشروعات القومية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية من خلال مواصلة الجهود لتطوير ورفع كفاءة المنطقة الجنوبية للعاصمة والارتقاء بالمظهر الحضاري بشوارعها من خلال رفع مستوى الخدمات وإضافة الجديد طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.