إزالة أكشاك مخالفة بنطاق حي السيدة زينب

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب، بالتنسيق مع مدير الإشغالات والمتابعة الميدانية، ومشرفي المربعات، إزالة 2 كشك دون ترخيص، صادر لهما قرارات إزالة، ومتعدى على حرم الطريق العام، بجوار مركز الصحة، وتمت الإزالة الكلية للأكشاك المخالفة.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن منظومة المتغيرات المكانية، تساعد في رصد أى تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية بهذا الملف، ويتم رصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف والتعامل الفوري.

إزالة التعديات فى المهد

وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بسرعة التحرك والتنسيق بين المنظومة ووحدات المتغيرات المكانية بأحياء المنطقة الجنوبية، لإزالة التعديات في المهد مع ضرورة بذل أقصى الجهود للانتهاء من المراجعة والمعاينة للمتغيرات واتخاذ الاجراءات اللازمة لازالتها على الفور.

وفي هذا السياق، تابعت جهود الأجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب برئاسة اللواء حاتم الهيدبى، رئيس الحي، لرصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها بكل حسم أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبها حيث تم إزالة عدد 2 كشك بناء مخالف من الصاج بشارع خيرت حيث تمت الازالة حتى سطح الارض.

إزالة الإشغالات

شددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على تكثيف حملات رفع الإشغالات وعدم إستغلال الارصفه الجانبية أو التعدى على حرم الطريق التى تعيق حركة المرور أو المواطنين.

وأشارت إلى استمرار أعمال أحياء المنطقة الجنوبية، لتحسين كل الخدمات المتعلقة بالإنارة، واستغلال كل الإمكانات، وباستمرار الجهود المبذولة، حتى يتم الانتهاء من رفع كفاءة منظومة الإنارة بالمنطقة الجنوبية بالكامل، طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.