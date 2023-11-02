أحد أبطال حرب أكتوبر: جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يستطيعون المواجهة

روى العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، كيف جرى إنقاذه من إصابة خطيرة في حرب أكتوبر، قائلاً: «لأتمكن من الانسحاب دون أن يراني العدو.. دعوت الله أن يرسل سحابة سوداء على القمر».

وأضاف «زكي»، خلال استضافته ببرنامج «الشاهد»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز: «عندما شرعت في التحرك كان العدو يراقبني، وبدأ الضرب عندما بدأت أتحرك».

وتابع بطل حرب أكتوبر: «الجندي بجيش الاحتلال جبان ولا يستطيع المواجهة أو ترك النقطة القوية، واستغليت ذلك لمصلحتي وقدرت اتحرك وآخذ قرار».

وأوضح أنه وقتها، رغم ضعف الحالة الصحية الذي كان عليه والنزيف، إلا أنه قرر البقاء في مكانه إلى أن يأتي الليل، «كانت الرؤية بسيطة بسبب طلوع القمر، ودعوت الله أن يرسل سحابة تحجبه لأستطيع الانسحاب، وكأن باب السماء كان مفتوح.. وتمسكت بالحياة».