ناقد أدبي: أتوقع زيادة الأعمال الإبداعية عن حرب أكتوبر خلال الفترة المقبلة

مر على انتصارات أكتوبر 1973، نصف قرن من الزمان، هذا الحدث التاريخي الذي انعكست آثاره على الحياة في مصر والبلدان العربية، وغير شكل الخريطة بعد استعادة مصر لأراضيها من العدو ال‘سرائيلي، فكيف امتد آثر النصر على ساحة الثقافة وتحديدًا فيما يخص الأعمال الإبداعية في فنون الأدب؟

الدكتور حسين حمودة، الناقد الأدبي يرى أن حضور حرب أكتوبر في الأدب والفنون بوجه عام، بعد مرور خمسين عليها، لا يزال حضورًا محدودًا، بالقياس إلى حجم الانتصار العظيم في هذه الحرب، وأيضا بالنظر إلى ما أحدثته من تحولات كبيرة.

أعمال إبداعية تتناول نصر أكتوبر

وأضاف «حمودة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: هناك بالطبع بعض النتاج الأدبي والفني المهم، والمرتبط بهذه الحرب، وذكر: وضمن هذا النتاج أعمال أدبية كتبها عدد من الكتاب، ومنها «الرفاعي» و«حكايات الغريب» لجمال الغيطاني، و«الرصاصة لا تزال في جيبي» لإحسان عبد القدوس، و«الحرب في بر مصر» ليوسف القعيد، و«موسم العنف الجميل» لفؤاد قنديل.

وأكمل: وكذلك «زهر الخريف» لعمار علي حسن، و«العمر لحظة» ليوسف السباعي و«أكتوبر حبي» لإبراهيم الخطيب، و«دوي الصمت» لعلاء مصطفى، و«نوبة رجوع» لانتصار عبدالمنعم، لافتا إلى أن هذا النتاج يظل قابلا للازدياد، بل ربما يظل بحاجة إلى تناولات أخرى تستكمله.

وتابع «حمودة»: وعلى مستوى السينما يمكن أن نلاحظ الملاحظة نفسها، فالأفلام التي أنتجت عن هذه الحرب لا تزال محدودة بالقياس إلى الأعمال التي تم إنتاجها في الغرب، عن وقائع الحروب السابقة.ورغم هذا كله، يجب علينا ربما أن نفكر في أن الوقائع الكبرى، ومنها حرب أكتوبر، تظل مطروحة لتناولات المبدعين، في مجالات الإبداع المتعددة، لأزمنة طويلة تأتي بعد هذه الوقائع.

توقعات بتزايد الأعمال الإبداعية عن حرب أكتوبر

وتوقع الناقد الأدبي أن تتزايد الأعمال الأدبية والإبداعية التي تعيد تناول حرب أكتوبر من زوايا متعددة، في السنوات المقبلة، ولفت إلى ضرورة التمييز بين الأعمال الفردية الأدبية، في الرواية والشعر مثلا، والأعمال الإبداعية الجماعية التي تعتمد وسائل إنتاج كبيرة وتحتاج إلى تمويل مثل السينما.

وفي هذه الناحية الأخيرة، آمل أن تجهز مؤسسات الإنتاج السينمائي الكبرى، عملا سينمائيا ضخما، يتم الإعداد له بشكل دقيق، يقدم هذا النصر بما يليق به، وبما يتكافأ وأهميته في تاريخ مصر الحديث.