«الصحة»: قانون المسؤولية الطبية اقترب من الخروج للنور

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اجتماعا مع الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وأعضاء اللجنة، لمناقشة سبل التعاون لدعم المنظومة الصحية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

عرض خطة العمل الخاصة بلجنة الصحة بمجلس الشيوخ

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع الذي عُقد بالأمس، تناول عرض خطة العمل الخاصة بلجنة الصحة بمجلس الشيوخ والتي تتضمن التركيز على الأطر التشريعية والقوانين الخاصة بالقطاع الصحي، ومراجعتها بما يتناسب مع الوضع الحالي للمنظومة الصحية وما يضمن تحقيق الارتقاء للقطاع الصحي والخدمات المقدمة للمواطنين.

اقتراب خروج قانون المسؤولية الطبية للنور

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أشار خلال الاجتماع إلى اقتراب خروج قانون المسؤولية الطبية للنور، لافتا إلى أن هذا القانون يُعد من القوانين المهمة التي من شأنها خدمة المنظومة الصحية بأكملها، موضحا أنه سيتم التنسيق الكامل مع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لاتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي تخدم بدورها المنظومة الصحية.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أشار خلال الاجتماع إلى أهمية النظر في اللوائح المُنظمة للمنظومة الصحية، من خلال التواصل والتنسيق بين لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والمستشاريين القانونيين لوزارة الصحة والسكان، لخدمة منظومة العمل وتحقيق الصالح للفرق الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية.

دعم خطة الوزارة في الارتقاء بالخدمات الطبية

ومن جهتهم، وجه أعضاء اللجنة الشكر للوزير على مجهوداته المبذولة للارتقاء بالخدمات الصحية في كافة ربوع الجمهورية، من خلال المتابعة الدورية لمنظومة العمل بمختلف المنشآت الصحية والزيارات الدورية المستمرة التي يجريها لجميع المحافظات، بما يضمن انتظام سير العمل ضمن المنظومة الصحية، ويدعم خطة الوزارة في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.