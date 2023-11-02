انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الخميس 2-11-2023

انخفضت أسعار الدواجن اليوم الخميس 2-11-2023، في السوق المحلية وبورصة الفراخ بشكل كبير، متأثرة بتحركات أسعار الأعلاف والعرض والطلب والمبادرة.

أسعار الدواجن اليوم

واستمرت أسعار الدواجن اليوم في الانخفاض، بعد انخفاضها الأسبوع الماضي في بورصة الدواجن والمحلات، تزامنًا مع مبادرة الدولة لخفض أسعار السلع.

وتستعرض السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الخميس 2-11-2023 بمختلف أنواعها سواء البيضاء أو البلدي في الأسواق وبورصة الدواجن، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البيضاء

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو 65 جنيهًا في أرض المزرعة، لتباع في المحال بسعر يتراوح بين 70 و75 جنيها للكيلو، وفق المبادرة.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل سعر الفراخ البلدي اليوم 110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و120 جنيها للكيلو.

انخفاض أسعار الدواجن الحمراء

وسجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» انخفاضا لتصل إلى 90 جنيها في المزارع بدلا من 92، لتباع للمستهلك بين 100 و105 جنيه للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيها، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه.

أﺳﻌﺎر البط اﻟﯾوم

واستقرت أسعار البط اليوم، وبلغ سعر كيلو البط المسكوفي 100 جنيه، وسجل البط الفرنساوي 60 جنيهًا للكيلو، والبط البلدي 100 جنيه.

أسعار الرومي اليوم

وسجل سعر كيلو الديك الرومي اليوم 200 جنيه في السلاسل التجارية الكبرى.