هبوط أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الاثنين 30-10-2023

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 30-10-2023 بقيمة 3 جنيهات للكيلو تسليم أرض المزرعة، حيث سجل سعر الكيلو نحو 64 جنيها مقابل 67 جنيه أمس الأول، ليصل إلى المستهلك النهائي في حدود 72 إلى 74 جنيها حسب المنطقة، وفق ما ذكرته بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن البيضاء

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إنّ تراجع أسعار الدواجن البيضاء يرجع إلى تراجع أسعار الأعلاف، مشيرا إلى أنّ الفترة الماضية شهدت الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف التي تشكل نحو 60% من تكلفة إنتاج الدواجن، حيث أعلنت وزارة المالية قبل أيام الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف وخامات الإنتاج وسلع استراتيجية بقيمة وصلت إلى 57 مليار دولار في الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري.

وتابع السيد أنّ الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التراجع في أسعار الدواجن، بسبب تراجع درجات الحرارة وتحسن الجو، وتوافر الأعلاف بكميات كبيرة، وأخيرا استقرار الطلب ودوران عجلة الإنتاج، مشيرا إلى أنّ إنتاج مصر من الدواجن مطمئن ويكفي الاستهلاك.

أسعار الدواجن فى بورصة الدواجن

واستقرت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن عند 64 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة، بينما سجل سعر الساسو 91 جنيها، وبلغ سعر الكتكوت الأبيض نحو 28 جنيها، وبلغ سعر الكتكوت الساسو نحو 21 جنيها، وبلغ سعر كيلو دواجن الأمهات البيضاء 61 جنيها.