أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في الأسواق

أعلنت شعبة الدواجن، عن أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء31-10-2023، إذ سجلت نحو 64 جنيها في المزرعة، تنفيذًا لمبادرة الحكومة لخفض الأسعار بنسبة 15% للدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء31-10-2023، في الأسواق ومحلات الدواجن ما بين 70 و75 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن في المزرعة

وتنشر «الوطن» أسعار الدواجن البيضاء وأسعار الدواجن البيضاء والبلدي اليوم الثلاثاء31-10-2023 في المزارع وهي كالتالي.

- الدواجن البيضاء 64 جنيهًا.

- الفراخ الساسو 90 جنيهًا.

- الفراخ البلدي 110 جنيهات.

- أمهات بيضاء 62 جنيهًا.

- بياض أبيض سلك 54 جنيهًا.

- بياض أبيض أرضي 54 جنيهًا.

- بياض أحمر سلك 67 جنيهًا.

- بياض أحمر أرضي 73 جنيهًا.