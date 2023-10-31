أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في الأسواق
كتب:
محمد سيف
09:36 ص | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
أسعار الدواجن
أعلنت شعبة الدواجن، عن أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء31-10-2023، إذ سجلت نحو 64 جنيها في المزرعة، تنفيذًا لمبادرة الحكومة لخفض الأسعار بنسبة 15% للدواجن.
أسعار الدواجن اليوم
وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء31-10-2023، في الأسواق ومحلات الدواجن ما بين 70 و75 جنيهًا للكيلو.
أسعار الدواجن في المزرعة
وتنشر «الوطن» أسعار الدواجن البيضاء وأسعار الدواجن البيضاء والبلدي اليوم الثلاثاء31-10-2023 في المزارع وهي كالتالي.
- الدواجن البيضاء 64 جنيهًا.
- الفراخ الساسو 90 جنيهًا.
- الفراخ البلدي 110 جنيهات.
- أمهات بيضاء 62 جنيهًا.
- بياض أبيض سلك 54 جنيهًا.
- بياض أبيض أرضي 54 جنيهًا.
- بياض أحمر سلك 67 جنيهًا.
- بياض أحمر أرضي 73 جنيهًا.