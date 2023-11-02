تفاصيل أغنية «حكاية طفل» لحمزة نمرة الداعمة لفلسطين.. طرحت في 2019

نشر الفنان حمزة نمرة جزء من أغنيته «حكاية طفل» عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لدعم أطفال فلسطين الذي يستشهدون يوميا جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة.

وظن البعض أن أغنية «حكاية طفل» لحمزة نمرة جديدة لدعم الشعب الفلسطيني، ولكن بعد بحث «الوطن» وجدنا أن الاغنية طرحت في شهر فبراير الماضي عام 2019.

تخصيص الأغنية لدعم الأطفال السوريين

وكانت الأغنية مطروحة ضمن حملة UMR لصالح دعم أطفال اللاجئين السوريين، حينها، إذ جرى تخصيص جميع عائدات الأغنية لصالح دعم الأطفال اللاجئين السوريين.

وحققت الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، تفاعل كبير من الجمهور، وصلت لأكثر من 3 ملايين مشاهدة.

أغنية «حكاية طفل» لحمزة نمرة من كلمات محمود فاروق، وألحان وتوزيع حمزة نمرة، وتريات أولف جانسون وهينريك جانسون.