تداول 9 آلاف طن و534 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة مواني الهيئة 8 سفن، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 534 شاحنة و85 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 290 شاحنة و67 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 244 شاحنة و18 سيارة.

تداول 2235 طن بضائع و208 شاحنات بميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة «بوسيدون إكسبريس»، بينما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (سفر / وصول) للسفينتين «دليلة والحرية»، كما شهد ميناء نويبع تداول 2235 طن بضائع و208 شاحنات من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي «آيلة، كوين نفرتيتي، بريدج واور».

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها.