«الأرصاد» تحذر المسافرين إلى محافظات الوجه القبلي.. شبورة كثيفة

تحرص الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشكل يومي، على تحذير قائدي المركبات والسائقين على الطرق المختلفة، بسبب كثافة الشبورة في تلك الأيام والمستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، بسبب ارتفاع نسب الرطوبة على المزوعات والمسطحات المائية، مما يترتب عليه وجود شبورة كثيفة وغطاء ضبابي في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وحتى ظهور أشعة الشمس.

انخفاض الرؤية على الطرق المؤدية لمدن القناة

وأكدت «الأرصاد» في بيان تفصيلي صادر عنها، استمرار تكّون الشبورة على الطرق المؤدية إلى مدن القناة سواء طرق زراعية أو صحراوية في «بورسعيد- الإسماعلية - السويس» سواء المؤدية إلى القاهرة أو العكس، أو الطرق الرابطة بين المحافظات الثلاثة، مشيرة إلى أنّ مستوي الرؤية على تلك الطرق، تبلغ نحو 2000 متر، لذا يجب القيادة بحذر.

كما أكدت الأرصاد، انخفاض الرؤية على الطرق الزراعية المؤدية إلى محافظات الوجه القبلي بداية من محافظات شمال الصعيد، أسيوط وسوهاج والبحر الأحمر وقنا، إذ تبلغ مستوي الرؤية نحو 3000 متر.

درجات الحرارة اليوم الخميس 2-11-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.