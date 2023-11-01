أجواء حارة في معظم المحافظات.. متى ستنخفض درجات الحرارة؟

ارتفاع في درجات الحرارة مع الإحساس بالرطوبة في معظم المدن والمناطق، هو ما يشعر به المواطنون حتى تلك اللحظات رغم انتهاء فصل الصيف منذ أكثر من شهر، وهو ما جعلهم يسألون عن موعد انخفاض درجات الحرارة وانتهاء الرطوبة.

وكثرت التساؤلات حول انخفاض الحرارة والشعور بقرب قدوم فصل الشتاء، مع إشارة هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس الساعات المقبلة سيغلب عليه أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد حارة على جنوب الصعيد.

متى ستنخفض درجات الحرارة؟

الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، قالت إن تحسن الأحوال الجوية سيكون في النصف الثاني من فصل الخريف.

وتوقعت «منار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انخفاض درجات الحرارة بعد أسبوع، وهو ما يصاحبه انخفاصا في نسبة الرطوبة، لأن النصف الثاني من الخريف يأخذ السمات المناخية لفصل الشتاء من حيث انخفاض الحرارة، وتكاثر السحب الممطرة، والطقس الغائم معظم الوقت، بسبب غطاء ضبابي يغلب على معظم المناطق.