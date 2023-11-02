«الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية تشهدها البلاد اليوم.. «خلوا بالكم»

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تكوّن الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائدي المركبات من الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر، ناصحة إياهم بتوخي الحذر خلال القيادة في الصباح الباكر.

حالة الطقس

وعن حالة الطقس اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، خلال ساعات ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد، خلال النهار.

فيما يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الخميس

درجات الحرارة اليوم الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 23 درجة مئوية.