ورشة عمل دليل السياسات والإجراءات بقطاع الدراسات العليا في جامعة جنوب الوادي

شهد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي ورشة عمل لمناقشة دليل السياسات والإجراءات بقطاع الدراسات العليا -إدارة العلاقات الثقافية، وذلك بحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا وعبدالرازق حسين على مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والعاملين بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية بالإدارة المركزية والكليات.

أكد رئيس الجامعة أن الهدف من الدليل، تقديم معيارية للإجراءات و نظام موحد في مختلف الكليات، وتم مراجعته وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بمعرفة إدارة العلاقات الثقافية.

أضاف رئيس الجامعة أن الدليل بمثابة خطوة أولى يليه إصدار تطبيق يتضمن ميكنة كل خطوات العمل بالعلاقات الثقافية، حيث يهدف إلى وجود إجراءات منظمة موحدة داخل الجامعة و تقليل الجهود و الموارد اللازمة للرقابة والمتابعة، ورفع كفاءة الأنشطة والفعاليات بالجامعة، وسهولة اكتشاف الأخطاء ونقاط الضعف داخل منظومة العمل، وسهولة توزيع المهام و المسئوليات، وتحقيق العدالة.

يشمل دليل العلاقات الثقافية 14 عملية بها 165 إجراء و19 نموذج تشمل جميع العمليات داخل العلاقات الثقافية مثل إجراءات الحصول على الإعارات و إجراءات الحصول على الإجازات و إجراءات حضور المؤتمرات والندوات العلمية خارجية وداخلية وغيرها.