المطربة نوال تنتهي من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم «عادل مش عادل»

تعيش المطربة نوال حالة من الانتعاشة الفنية، بعد نجاح أغنيتها الأخيرة «مخصماك»، التي طرحت مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا، لتتعاقد مؤخرا على المشاركة في بطولة فيلم «عادل مش عادل» لـ أحمد الفيشاوي.

أغنية نوال بفيلم «عادل مش عادل»

وعلمت«الوطن» أن الشركة المنتجة قررت إسناد الأغنية الدعائية لفيلم «عادل مش عادل» للمطربة نوال، بجانب مشاركتها كممثلة في العمل، وبالفعل انتهت من تسجيلها مؤخرا.

ويشارك في بطولة فيلم «عادل مش عادل» عددا كبيرا من الفنانين، بجانب أحمد الفيشاوي، منهم شيري عادل، ومحمود البزاوي، ومحمد رضوان، ودينا، وبدرية طلبة، وأوتاكا وآخرين، والعمل من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج أحمد يسري.

فيلم السيستم لـ أحمد الفيشاوي

وفي سياق أخر، يواصل الفنان أحمد الفيشاوي، تصوير فيلمه الجديد «السيستم» داخل إحدى مناطق التصوير في منطقة مصر الجديدة، إذ يجمعه العمل بكوكبة كبيرة من الفانين، أبرزهم طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد البنداري.