محمود مسلم: إسرائيل لا تستهدف حماس فقط بل تسعى لإبادة كل الفلسطينيين

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن إسرائيل تركز على إبادة الفلسطينيين سواء حماس أو غير حماس، بدليل ارتقاء مئات الشهداء في الضفة الغربية التي لا علاقة لها بغزة موطن حماس الرئيسي، كما أن الاحتلال يستهدف المستشفيات التي يوجد بها مرضى وأطفال وسيدات –بطبيعة الأطفال-، كما أن أغلب الشهداء الفلسطينيين من المرضى والأطفال والسيدات.

إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

وأضاف مسلم خلال لقاء عبر قناة «الحرة»، أن مصر تسير على 3 محاور فيما يتعلق بالأزمة الراهنة في فلسطين، الأول هو إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وتوفيرها من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة.

تحقيق السلام العادل والشامل بإقامة دولتين

وتابع رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن المحور الثاني هو الوصول إلى تهدئة وهدنة، والمحور الثالث هو تحقيق السلام العادل والشامل بإقامة دولتين، مواصلا: «نحن الآن في الضغط من المحور الثاني، إذ عقدت مصر قمة القاهرة للسلام وتتحاور مع كل الشركاء في العالم لكشف الممارسات الإسرائيلية ومحاولة الاتفاق على التهدئة والهدنة».