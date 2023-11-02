عضو بالتحالف الوطني: نجهز 250 قافلة مساعدات إنسانية لدخول غزة

أعلن محمود فؤاد، نائب عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، دخول قافلة مكونة من 106 شاحات إلى غزة، مشيرًا إلى حجم المسؤولية التي يحملها الشعب تجاه الأشقاء في فلسطين، سواء بالمجهود أو بالتبرع بالدم.

وأكد في حواره لبرنامج «هذا الصباح» على قناة EXTRA NEWS أن التحالف يُجهز لـ250 قافلة للتحرك إلى معبر رفح ودخول قطاع غزة، لكنهم في انتظار التصريحات الأمنية، مشيرًا إلى أن التحالف دائمًا ما يجرى التنسيق بينه وبين الهلال الأحمر والمؤسسات في غزة لمعرفة الأولويات الأكثر احتياجات داخل القطاع، لذلك الدواء في المقام الأول يأتي بعده المواد الغذائية في صورة مُعلبات فقط، لأن هناك لا يوجد غزاء أو كهرباء يستطيعوا من خلال تسوية الطعام وهكذا.

50 شاحنة تعبر يوميًا من معبر رفح

وأوضح أن المخزون من الطعام بالفعل كان انتهى داخل قطاع غزة، لكن منذ فتح معبر رفح، والأوضاع باتت في الاستقرار هناك على مستوى المساعدات، خاصة وأن هناك 50 شاحنة تعبر يوميًا من المعبر في الوقت الحالي.