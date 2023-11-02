استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة «البيرة»

استشهد الطفل الفلسطيني أيهم محمود الشافعي، 14 عامًا، اليوم، مُتأثرًا بجروحه، فيما أصيب 3 شبان آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة البيرة الملاصقة لرام الله.

وذكرت مصادر فلسطينية، أنّ قوات إسرائيلية خاصة «مستعربون» تسللت إلى شارع نابلس في مدينة البيرة، قبل أن تتبعها عدة دوريات عسكرية، وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ الطفل استشهد برصاص قوات الاحتلال متأثرا بإصابته الحرجة بالرأس، وأصيب ثلاثة شبان آخرون خلال اقتحام الاحتلال مدينة البيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة البيرة، شابين، كما اقتحمت أحياء بطن الهوا وبيتونيا والطيرة.

ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية

وباستشهاد الطفل في مدينة البيرة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 340 شهيدًا، بينهم 132 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة (البيرة) بوسط الضفة الغربية.

تجول مستعربون في شارع نابلس

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أنّ قوات إسرائيلية خاصة «مستعربون» تسللت إلى شارع نابلس في المدينة الملاصقة لرام الله، قبل أن تتبعها عدة دوريات عسكرية، وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.

وأفاد شهود عيان بأنّ شابًا أصيب برصاصة في رأسه، ونقل على أثرها إلى المستشفى، ولم تعرف طبيعة إصابته حتى اللحظة، مشيرة إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت شابين من الشارع المذكور، لم تُعرف هويتهما بعد.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال حي بطن الهوا من مدينة رام الله، وبلدة بيتونيا بالتزامن مع اقتحام مدينة البيرة.

ارتفاع أعداد الشهداء

وفى سياق متصل، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قلقيلية الواقعة شمال غرب الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية، اليوم، إنّ قوات الاحتلال اقتحمت حي نزال في المدينة المُشار إليها، وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني، وإصابة آخرين بجروح خطيرة، أحدهما طفل يبلغ من العمر (15 عاما).