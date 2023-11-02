وظائف خالية للشباب من الجنسين في قنا.. المستندات المطلوبة وطريقة التقديم

أعلنت مديرية العمل بمحافظة قنا توفر فرص عمل للشباب من الجنسين للمؤهلات العليا والمتوسطة ذوي الخبرة وبدون خبرة ضمن نشرة العمل نصف الشهرية، والتي تضم عدة وظائف خالية للشباب من الجنسين، بمختلف المجالات وتوفر جميعها تأمينًا اجتماعيًا وتأمينًا صحيًا، وسكنًا وبدل انتقال للمغتربين والراتب وفقًا للحد الأدنى للأجور.

خريطة الوظائف الخالية بمحافظة قنا

وتنشر «الوطن» خريطة الوظائف الخالية بنشرة التوظيف النصف شهرية بمحافظة قنا كالتالي:

- شركة تمويل تطلب 100 أخصائى تمويل مؤهلات عليا من الجنسين سن يبدأ من 35 عام ويحدد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية.

- شركة تمويل تطلب مسؤولي تمويل وأخصائي تمويل مؤهلات عليا من الجنسين سن يبدأ من 22 عام حتى 35 عام وراتب يبدأ من 3 آلاف جنيه.

شروط الوظائف الخالية بقنا

حددت مديرية العمل بمحافظة قنا شروط التقديم على الوظائف الخالية بها والأوراق المطلوبة للتقديم حيث انحصرت شروط التقديم على مناسبة المؤهل والتخصص المطلوب والسن بينما الأوراق المطلوبة للوظائف الخالية بمديرية العمل بقنا هي:

- شهادة المؤهل .

- شهادات الخبرة.

- صورة البطاقة الشخصية.

- السيرة الذاتية للمتقدم وتضم الدورات التدريبية.

- طلب موضح به العمل المطلوب واسم المتقدم ووسيلة تواصل

طريقة التقديم على فرص العمل بقنا

بينما يتم التقديم على الوظائف الخالية بمحافظة قنا ورقيا بمقر مديرية العمل يدويا بتقديم السيرة الذاتية والاوراق فى مظروف بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا يوميا عدا العطلات الرسمية.