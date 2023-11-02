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وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والجيزة.. الراتب حسب الخبرة

كتب:

إسراء حامد محمد
09:44 ص | الخميس 02 نوفمبر 2023
وظائف

وظائف

أعلنت وزارة الشباب والراياضة عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها عن وظائف خالية لجميع المؤهلات في إحدى سلاسل هايبر ماركت شهيرة، ويكون العمل في القاهرة والجيزة، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل مناسبة للشباب وبمرتبات مجزية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية المعلن عنها لجميع المؤهلات، ونوضح من خلال هذا التقرير شروط وظائف الشباب والراياضة والحقوق والمميزات وكيفية التقديم، والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- مديرين فروع خبرة في مجال الهايبر ماركت.

2- مديرين أقسام خبرة في مجال الهايبر ماركت.

3- مشرفين أقسام خبرة في مجال الهايبر ماركت.

4- محاسبين فروع.

5- كاشير مسائي.

6- موظفين خدمة عملاء.

7- متلقي طلبات.

8- طيارين دليفرى (فيسبا).

9- بقالين (شيف جبن).

10- موظفين استلامات (FMC).

11- مراقبين مخزون.

12- مراقبين كاميرات.

13- موظفين أمن.

14- منسقين ممرات تجميل عطاره مجمدات.

15- عمال مخازن.

الشروط المطلوبة- أماكن العمل تكون في القاهرة أو الجيزة.

- يمكن للحاصلين على جميع المؤهلات (مؤهل عالى / متوسط / فوق متوسط) التقديم على الوظائف.

- ألا يزيد سن المتقدم لـ الوظائف عن 45 عام.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف واضح من التجنيد.

 

المميزات والحقوق

- تقدم مجموعة  الهايبر ماركت للموظفين الراتب حسب كل وظيفة و الخبرة.

- تمنح الشركة للعاملين فرص للترقي.

- توفر الشركة للعاملين تأمين طبي.

- توفر الشركة للعاملين تأمين اجتماعي.

- تمنح الشركة للعاملين بها إجازات سنوية و رسمية.

- تمنح الشركة للعاملين ىبها مكافأة وحوافز.

وعلى الرغبين في التقديم لوظائف الشباب والرياضة في مجموة سلاسل هايبر ماركت شهيرة الدخول للصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة واختيار المنشور الخاص بالوظائف المطلوبة والدخول للاستمارة لملء البيانات.

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