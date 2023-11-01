خريطة الوظائف الخالية بمحافظة الوادي الجديد.. للشباب من الجنسين

شملت نشرة التوظيف النصف شهرية بمديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد عدة وظائف خالية للشباب من الجنسين للمؤهلات العليا والمتوسطة، في عدة تخصصات بعضها يحتاج لخبرة وبعضها بدون خبرة للشباب حديثي التخرج، وتوفر جميعها تأمين اجتماعي وتأمين صحي، وسكن وبدل انتقال للمغتربين وراتب وفقا للحد الأدنى للأجور.

خريطة الوظائف الخالية بالوادي الجديد

وتنشر «الوطن» خريطة الوظائف الخالية بنشرة التوظيف بمحافظة الوادى الجديد للشباب من الجنسين كالتالي:

- شركة تأمين تطلب مسئولى تأمين أول و مسئولى تامين عام، مؤهلات عليا ومتوسطة من الجنسين سن يبدأ من 35 عاما، خبرة وبدون خبرة على أن يحدد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية والخبرة، وتوفير تأمين صحى وتأمين اجتماعى.

الأوراق المطلوبة للوظائف الخالية بالوادي الجديد

يتم تقدي الأوراق المطلوبة للوظائف الخالية بمديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد يدويا بداية من الساعة 9 صباحا للساعة 2 ظهرًا بمظروف ورقى يضم السيرة الذاتية وشهادة التخرج وشهادات الدورات الحاصل عليها المتقدم للعمل وصورة البطاقة الشخصية ووسيلة تواصل للتواصل مع من تنطبق عليهم الشروط ، حيث تحددت الشروط بمناسبة المؤهل والسن والمهارات للوظيفة.