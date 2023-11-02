أنس جابر تبكي أمام العالم على أطفال فلسطين.. اتخذت موقفا تاريخيا لدعمهم

«إذا كنت لا تستطيع رفع الظلم على الأقل أخبر الجميع عنه»، شعار رفعته البطلة التونسية العالمية أُنس جابر، خلال مشاركتها في الجولة الختامية للسيدات، التي تستضيفها مدينة كانكون المكسيكية في الوقت الحالي، تضامنا مع شهداء غزة الذين راحوا ضحية مجازر الاحتلال الصهيوني.

بكاء أنس جابر على أطفال غزة

لم تستطع أُنس جابر التي حققت فوزا حاسما على المصنفة السادسة عالميا التشيكية ماركيتا فوندرسوفا بمجموعتين نظيفتين فجر اليوم، أن تمسك دموعها خلال إجراء مقابلة عقب اللقاء، في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها أبناء غزة على مدار 26 يوما.

أُنس جابر تقرر دعم أطفال غزة

«أنا سعيدة بالفوز ولكني لست سعيدة مؤخرا»، بهذه الكلمات بدأت المصنفة السابعة عالميا حديثها، مضيفة: «من المؤلم رؤية الأطفال يموتون في غزة، قررت التبرع بجزء من جائزتي المالية لمساعدة الفلسطينيين، أنها ليست رسالة سياسية، بل هي رسالة إنسانية، أريد السلام في هذا العالم».

أُنس جابر التي أصبحت أيقونة رياضية عربية، بعد إنجازاتها التاريخية في كبرى بطولات التنس خلال السنوات الماضية، قررت الانضمام إلى قائمة الرياضيين الداعمين للقضية الفلسطينية، وعدم الصمت أمام الجرائم التي تشهدها غزة يوميا على يد الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى جراء القصف المستمر على القطاع.

وتنتظر أُنس جابر في الجولة الأخيرة للبطولة مواجهة حاسمة أمام البولندية أجا شفينوتيك، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي الجولة الختامية للسيدات.