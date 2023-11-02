محلل سياسي: الموقف المصري في القضية الفلسطينية يرفع من عزيمة شعبه

قال أيمن الراقب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني يثمن الدور المصري الكبير في القضية، والتي عبرت عنه خلال السنوات الطويلة الماضية، موضحا أنها السند المهم والأكبر للشعب الفلسطيني، خاصة وأن مصر دائمًا ما تعتبر أن الأمن الفلسطيني قضية أمن قومي مصري.

موقف مصر جرئ منذ 7 أكتوبر

وأضاف خلال حاوره مع برنامج «هذا الصباح» على قناة إكسترا نيوز، أن مصر منذ اليوم الأول للحرب كان لها موقف جرئ، وأن عديد من العواصم العربية ذهبت خلف الموقف المصري حينما حملت دولة الاحتلال مسؤولية ما حدث يوم 7 أكتوبر، وهذا موقف يحمي القضية الفلسطينية بشكل كبير.

وأكد أن مصر من اليوم الأول تحاول أن توقف هذه الحرب، واستخدمت الدبلوماسية الخشنة بالإصرار على عدم خروج مزدوجي الجنسية من معبر رفح، إلا بدخول المساعدات الإنسانية، بجانب أن مصر رفضت بشكل واضح إزاحة المواطنين داخل قطاع غزة، مؤكدة أنه بحدوث ذلك سينتهي المشروع الوطني الفلسطيني، وأن تماسك الموقف المصري رفع من عزيمة الشعب الفلسطيني ورفع قيمة الصراع بشكل كبير.