دبلوماسي: الدبلوماسية المصرية نجحت في زيادة عدد شاحنات المساعدات لـ «غزة»

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على استمرار الجهود المصرية المتصلة على كافة الأصعدة، لوقف عمليات استهداف المدنيين في غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الجهود المصرية تتواصل سواء كان على الصعيد الإنساني أو السياسي أو الدبلوماسي في مجلس الأمن بنيويورك مع المجموعة العربية أو الجهات الدولية، لوقف هذا العنف غير الأخلاقي والقصف المدمر للمدنيين في قطاع غزة، علاوة على إجراء الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية والجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

جهود مصر في ملف الحرب على غزة

أضاف «حجازي» خلال لقائه عبر زوم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد عبده، أن جهود مصر المبذولة في ملف الحرب على غزة أسفرت عن استقبال 81 حالة حرجة أمس، وتستمر الجهود لاستقبال مزيد من الجرحى والمصابين في مستشفيات سيناء الثلاث، وفي الوقت ذاته فتح معبر رفح لعبور أصحاب الجنسية المزدوجة.

مواصلة مصر في إرسال المساعدات الإنسانية

أشار «حجازي» إلى مواصلة مصر في إرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، إذ بدأ منذ أول أمس عبور نحو 66 حافلة نقل مواد إغاثية وأدوية بدلا من 20 شاحنة في اليوم، والجهود المصرية مستمرة حتى يفتح المعبر تماما للمساعدات الإنسانية المتكدسة أمام المعبر.