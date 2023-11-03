روشتة «الصحة» للوقاية من مخاطر السمنة.. «ركز على الخضروات والفاكهة»

حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من الإصابة بالسمنة، للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكر، ونصحت بضرورة تناول أطعمة صحية وشرب الكثير من الماء.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، في تقرير لها، المواطنين بضرورة اتباع نظام غذائي صحي، وتناول الخضروات والفاكهة وممارسة الرياضة كل يوم لمدة نصف ساعة على الأقل.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها آثار جسيمة على الصحة العامة.

اتباع الإرشادات والتعليمات

ودعت وزارة الصحة والسكان، المواطنين إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات الخاصة بالوزارة، التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بهدف رفع التوعية الصحية لدي المواطنين.

تفاصيل حملة 100 يوم صحة

كما ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الاستفادة من حملة 100 يوم صحة، والكشف المبكر على صحة الجسم، لافتة إلى أنّ المبادرة توفر خدمات علاجية وتخصصات طبية مختلفة، مؤكدة أنّ المواطن لا يتحمل أي أعباء مالية خلال رحلة العلاج والكشف، موضحة أنّ الحملة توجد على مستوى محافظات الجمهورية داخل الوحدات الصحية والمؤسسات المختلفة بالإضافة إلى النوادي الصحية من الساعة التاسعة صباحًا.