القبض علي قاتل زوجة شقيقه وطفلتها في المنوفية

نجحت وحدة مباحث بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، في إلقاء القبض على مسجل خطر متهم بقتل ربة منزل وطفلتها بطلق ناري بدائرة المركز، حيث ارتكب الجريمة وفر هاربا، وبعد تفريغ كاميرات المراقبة وتشديد المتابعة وتكثيف البحث والتحري تم إلقاء القبض على المتهم .

حبس المتهم بقتل ربة منزل وطفلتها علي ذمة التحقيقات

وأكدت مصادر أمنية، لـ«الوطن»، أن نيابة بركة السبع، أمرت بحبس المتهم «ه.م»، عاطل، ومسجل خطر، على ذمة التحقيقات، بعد إلقاء القبص عليه واعترافه بارتكاب الواقعة بسبب خلافات على الميراث .

تفاصيل قتل مسجل خطر لربة منزل وطفلتها في المنوفية

تعود تفاصيل الواقعة، إلى إخطار تلقاه اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، بمصرع ربة منزل وابنتها البالغة من العمر 3 سنوات بطلقات نارية على يد شقيق زوجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وتباشر النيابة العلمة التحقيقات في الواقعة .

القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة الموتوسيكلات في المنوفية

علي صعيد آخر، نجح قسم شبين الكوم في ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص تخصص في سرقة الدراجات النارية بدائرة القسم، وضبط بحوزتهم 9 دراجات نارية مبلغ بسرقتها، وسلاح أبيض وسلاح ناري، وسيارة نقل تستخدم في نقل الدراجات المسروقة، وتبين أن المتهمين يقيمون بمركز أشمون وليس لهم معلومات جنائية، وأمرت نيابة شبين الكوم بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات .