ضبط مسجل خطر بالجيزة بتهمة انتحال صفة موظف للنصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من القبض على مسجل خطر بتهمة النصب على المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة نصب مسجل خطر بالجيزة حاصل على دبلوم تجارة، على أموال المواطنين راغبي تملك الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري.

وأوضحت التحريات أن المتهم أنشأ صفحة على «فيس بوك»، مُنتحلًا صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، للتواصل مع المواطنين راغبي الحصول على قروض وإيهامهم بعلاقاته بكبار المسؤولين بالبنوك والجهات الحكومية وقدرته على شراء وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقاري لدى البنوك على خلاف الحقيقة، مطالبًا منهم مبالغ مالية وهدايا عينيه لإنهاء إجراءات قرض التمويل.

وضبط المتهم، وتحرر محر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.