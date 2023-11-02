وظائف بنك مصر 2023 بمرتبات عالية.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لوظائف خالية للعمل في وظيفة قائد المنصة، ويحرص البنك باستمرار على توفير فرص عمل للشباب الخريجين والحاصلين على مؤهلات مناسبة، بمرتبات عالية تساعدهم على بدء حياتهم الخاصة وتحقيق الاستقلال المادي.

وأوضح البنك في إعلانه عن الوظائف التفاصل الكاملة الخاصة بها، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة وكيفية التقديم للوظائف، والتي جاءت كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر

- قيادة المنصة الرقمية، وقيادة وتطوير منصة رقمية مصممة لإدارة أنشطة الابتكار المفتوحة، بما في ذلك برامج التسريع والبوابات التفاعلية.

- التأكد من أن المنصة تتوافق مع احتياجات كل من المشاريع الجديدة والشركات الناشئة الحالية في المسرع.

- تطوير وصيانة الإطار المعماري للمنصة الرقمية.

- قيادة جهود التكامل لضمان التدفق السلس للبيانات وقابلية التشغيل البيني للنظام، مما يفيد كلاً من المشاريع الجديدة والمشاركين في المسرعات.

- تصميم وبناء بوابة تفاعلية تعزز التفاعل مع الشركات الناشئة والموجهين وأصحاب المصلحة، مع إعطاء الأولوية للاستجابة وسهولة الاستخدام والتكامل لدعم جميع المشاركين في البرنامج.

- الإشراف على أنشطة إدارة المجتمع لضمان مجتمع ابتكار مزدهر ومشارك، يستفيد منه كل من المشاريع الجديدة والمشاركين الحاليين في المسرع.

- تنفيذ الأدوات والعمليات التي تسهل التعاون بين جميع أصحاب المصلحة في البرنامج.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ وظائف حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في علوم الكمبيوتر أو هندسة البرمجيات أو مجال ذي صلة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة تتراوح من 8 إلى 10 سنوات من الخبرة العملية في مجال التطوير الرقمي وتصميم المكدس الكامل وهندسة البيانات.

- الكفاءة في مبادئ تصميم تجربة المستخدم وأبحاث المستخدم وتصميم واجهة المستخدم (UI).

- أن يكون لديه مهارات تقنية قوية مع خبرة في هندسة البرمجيات وتكامل واجهة برمجة التطبيقات والحلول المستندة إلى السحابة.

- أن يكون لديه سجل حافل في تطوير البوابات التفاعلية، وأتمتة العمليات المعقدة، وتعزيز مشاركة المجتمع.

- مهارات إدارة المشاريع وقيادة الفريق لضمان نجاح المشاريع التي يستفيد منها كل من المشاريع الجديدة والمشاركين في المسرع.

- أن يكون لديه قدرات تواصل وتعاون ممتازة.

- المعرفة بالأدوات والتقنيات ذات الصلة في تطوير المنصات الرقمية.

- أن يكون لديه الخبرة في تنفيذ التدابير الأمنية وأفضل الممارسات لحماية البيانات.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر الدخول للصفحة الرسمية لبنك مصر على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.