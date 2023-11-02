وكيل الشباب والرياضة بالدقهلية تزور مصابي فريق دكرنس بالمستشفى

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية قيام الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة بزيارة مصابي فريق دكرنس لكرة القدم مواليد 2007 للاطمئنان على حالتهم الصحية بمستشفى المنصورة الدولي، وجرى الاطمئنان على أعضاء فريق دكرنس، وتلقوا الرعاية اللازمة بالمستشفى وخرجوا جميعًا، ماعدا حالتين وهما الكابتن محمود صابر مدرب الفريق، والكابتن أحمد المنجي إداري الفريق، بمستشفى المنصورة الدولي.

زيارة مصابي حادث نادي دكرنس بالمستشفى

وأوضحت المديرية في بيان لها أنه جري الزيارة بحضور الدكتور أحمد النقيب مدير مستشفى المنصورة الدولي، والذي أكد استقرار حالتهم الصحية، فى حضور الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وأشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة، والطاقم الطبى المشرف على علاج المدرب والإداري بمستشفى المنصورة الدولي.

وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة حرص مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، على المتابعة الدورية للحالة الصحية، للاعبين والجهاز الفني والإداري لفريق دكرنس الرياضي لكرة القدم، والتأكد من اتخاذ الإجراءات الطبية، وتنفيذ البرنامج العلاجي للاعبين والجهاز الفني والإداري على أكمل وجه، وكذا المتابعة مع إدارة نادي دكرنس الرياضي برئاسة المهندس الخضر إبراهيم، بشأن توافر جميع احتياجات اللاعبين والجهاز الفني والإداري ومتطلباته المالية والعلاجية.

وأعربت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، عن خالص تمنياتها للمدرب محمود صابر و الإداري أحمد المنجي بالشفاء العاجل، وتخطي تلك الأزمة المرضية بعزيمة وإصرار، والعودة مرة أخرى لقيادة الفريق بعد تمام الشفاء، مشيرة إلى المساندة والدعم والمتابعة الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة، لأبناء مصر الرياضيين، ومتابعة أحوالهم جراء أي أزمات قد يتعرضون لها، والعمل على تلبية متطلباتهم ورغباتهم.

وقدم المدرب محمود صابر والإداري أحمد المنجي الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمتابعته واهتمامه منذ أمس، ووقوفه بجانبهما، وحرصه على التواصل من خلال مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، متمثلة في الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، للاطمئنان على تحسن حالتهما الصحية.