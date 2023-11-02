ضبط 415 شيكارة دقيق و20 طن أعلاف في حملات مكبرة بالمنوفية 

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريرا عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز خلال الفترة من 28 أكتوبر الماضي وحتى اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، والتي أسفرت عن تحرير 1239 محضر تمويني.

حملات تموينية مكثفة في محافظة المنوفية

وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية، إلى أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها تحرير 6 محاضر جنح بمراكز الباجور ومنوف وأشمون ضد أصحاب مخابز بلدي لقيامهم بالتصرف في كمية قدرها نحو 415 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87،5 % وبيعها في السوق السوداء مستولين علي الدعم لتحقيق أرباح بطرق غير شرعية ، كما تم تحرير محضر جنح شبين الكوم ضد صاحب مخبز سياحي لحيازته كمية قدرها 2 طن دقيق فاخر استخراج 72% بدون مستندات ومجهول المصدر .

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم تحرير محضر جنح مركز منوف ضد المدير المسئول عن محل لبيع السلع الغذائية لحيازته كمية قدرها 400 كجم مكرونة و240 عبوة زيت طعام بدون مستندات ومجهولة المصدر، وتحرير محضر بمدينة سرس الليان ضد المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية لحيازته كمية قدرها ما يقرب من 2 طن ملح طعام بدون مستندات ومجهولة المصدر، كما تم تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محلات أعلاف حيوانية، أحدهما بناحية كوم الضبع بمركز الباجور لحيازته كمية قدرها 4 أطنان أعلاف دواجن بدون مستندات مجهولة المصدر، والآخر بناحية ميت شهالة بمركز الشهداء لحيازته كمية قدرها 5 أطنان أعلاف تسمين بدون مستندات مجهولة المصدر ومزاولة النشاط بدون ترخيص.

ضبط أطنان من الأعلاف في حملات تموينية بالمنوفية

كما تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن خلط الأعلاف بناحية البتانون بشبين الكوم لحيازته كمية قدرها طن مستخلص ، 5 طن نخالة ، 500 كجم كسب فول صويا ، 650 كجم خلط مواشي بدون مستندات ومجهولة المصدر ومزاولة النشاط بدون ترخيص .

وأكد محافظ المنوفية، على أهمية تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وتوفير احتياجاته من السلع والمواد التموينية وتطبيق القانون بكل الحسم حيال المخالفين .