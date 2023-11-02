الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2023.. 6 خطوات سريعة

حددت شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة، التابعة للشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2023 للمشتركين، وتوضح السطور التالية، كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2023

يمكن للمشتركين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2023 من خلال الخطوات التي حددتها الشركة، ومعرفة قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية بعد الدخول إلى الرابط، واتباع الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2023

1- يقوم المشترك بالضغط على قسم الخدمات والاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة.

2- يتم الضغط على اختيار «الاستعلام عن الفواتير» مباشرة.

3- يقوم المشترك بتحديد اسم المنطقة الخاصة به، والاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر2023.

4- يقم بإدخال الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

5- يتم الضغط على زر «استعلام»، وتظهر آخر فاتورة كهرباء إضافة إلى الفاتورتين السابقتين.

6- حال عدم ظهور الفاتورة يحاول العميل التأكد من إدخال الفرع بشكل صحيح، ورقم الاشتراك من الفاتورة الأخيرة أو أي فاتورة سابقة.