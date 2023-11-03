شروط التقديم لوظائف وزارة العدل.. اعرف المستندات المطلوبة

أعلنت وزارة العدل، شروط ومواعيد التقديم للوظائف الشاغرة بالهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، للعمل سائقين، موضحة المستندات المطلوبة وآخر موعد للتقدم للوظائف.

شروط وظائف وزارة العدل

- أنّ يكون مصري الجنسية ولا يزيد عمره عن 40 عامًا.

- أنّ يكون حسن السمعة والسلوك.

- أنّ يكون قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق «قدوة حسنة» أو أُعفى منها.

- أنّ لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- اجتياز الاختبارات المقررة والمقابلات.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المواد المخدرة لمن اجتازوا الاختبارات والمقابلات.

- رخصة قيادة مهنية.

- أنّ يكون المتقدم من بين أبناء القاهرة الكبرى «القاهرة ــ الجيزة ــ القليوبية».

- 5 سنوات خبرة على الأقل.

- تأهيل علمى أقل من متوسط.

المستندات المطلوبة للتقديم

1ـ طلب تعاقد وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2017، يُقدم باسم المستشار مساعد وزير العدل لشؤون الهيئة العامة لأبنية دور المحاكم والشهر العقاري، مبين به «الاسم رباعي ــ الرقم القومي ــ رقم المحمول مزود بتطبيق الواتس أب ــ الوظيفة المطلوب التعاقد عليها».

2ـ صورة شخصية حديثة.

3ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

4ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة للهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل.

5ـ صورة من المؤهل الدراسي.

6ـ الموقف من الخدمة العسكرية.

7ـ صورة من رخصة قيادة مهنية سارية.

8ـ تقديم شهادة اجتياز اختبار القيادة العلمي من مركز القيادة المؤمنة .

طريقة التقديم على الوظائف

وحسب إعلان الوظائف، يجري تلقي الطلبات والأوراق المطلوبة بصيغة ملف PDF وذلك عن طريق البريد الإلكتروني elheyacourts@jp.gov.eg، في الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر الجاري.