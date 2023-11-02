مصر تستضيف ورشة عمل «كوميسا» لتعزيز التكامل الأفريقي في المجال الجوي

استضافت مصر ورشة عمل دولية لمنظمة الكوميسا، تحت عنوان «المصادقة حول مراجعة القوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية للطيران المدني»، وهي منظمة تضم 29 دولة أفريقية، لمراجعة القوانين واللوائح والسياسات الوطنية للطيران المدني.

وتهدف الورشة إلى تعزيز التكامل الأفريقي في مجال النقل الجوي، وتحسين جودة الخدمات، وكفاءة آليات الاتصال، وشارك بها ممثلون من الدول الأعضاء في المنظمة، وممثلو النقل الجوي والملاحة الجوية في مصر.

وأكد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، أهمية الورشة وضرورة مواصلة الجهود الداعمة من أجل تطوير وتنمية مختلف المجالات لقطاع النقل الجوي لدول القارة، ، معربًا عن تقديره للإسهامات الفعالة ومجهودات الدول الأعضاء، متمنيًا مزيد من النجاح ومواصلة تحسين الأداء لقطاع النقل الجوي لجميع بلدان القارة الأفريقية، بما يعزز اقتصادياتها على مختلف الأصعدة.

كما تناولت الجلسة الختامية، مناقشة اعتماد جدول أعمال الاجتماعات، وعلى رأسها أهمية التنمية المستدامة في قطاع النقل الجوي، وتحسين جودة الخدمات، وكفاءة آليات الاتصال، والتأكيد على ضرورة تفعيل ومراجعة تنفيذ الأطر السياسية التي تتسق مع إعلان اتفاق ياموسوكرو، ومراجعة اللوائح والقواعد اللازمة التي تعزز العمل المشترك وتفعيل سوق إفريقية مشتركة وموحدة للنقل الجوي لجميع ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والكيانات الاقتصادية وجماعات التنمية في شرق وجنوب أفريقيا ومنطقة المحيط الهندي، بما يعزز مستويات سلامة الطيران وسهولة حركة البضائع ومرونة الحركة الجويةو يحقق العوائد الاقتصادية الإيجابية كالملائمة والإدخار وتوفير الوقت لدول القارة.

وأوصت الجلسة الختامية بتأسيس لجنة فرعية للنقل الجوي تنبثق عن النقل والسياحة، تضم مسؤولين عن الأمم المتحدة والأفكاك والأفرا ومفوضية وزراء الطيران المدني بدول القارة الأفريقية لمتابعة تنفيذ الأعمال.