انقطاع المياه عن بعض المناطق في أسوان.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان إجراء أعمال صيانة ضرورية في عدد كبير من المدن والمراكز، ما يستوجب قطع المياه عن العديد من المناطق في الفترة من الثامنة مساءً حتى الثامنة صباحًا.

وتشهد محافظة أسوان عددًا كبيرًا من المشاريع بالتزامن مع اصلاح خطوط المياه ورفع كفاءة البنية التحتية، حيث سيتم تنفيذ أعمال تطهير رافع محطة 10 للصرف الصحي، وإحلال وتجديد محطة مياه الشرب في جبل تقوق.

وترصد الوطن المناطق التي تشهد انقطاع المياه داخل محافظة أسوان المناطق التي ستتأثر بانقطاع المياه لمدة 12 ساعة وهي كالتالي:

- المجمع الصناعي الجديد

- الصداقة القديمة

- كل عزبة كيما بالكامل

- عمارات الأولى بالرعاية

- عمارات كيما السد

- عمارات الحديد والصلب

- عمارات مصنع كيما

- عمارات كيما والمستعمرة (ج-أ)

- عمارات التطبيقين

- عمارات الرحاب

وأكدت الشركة قطع المياه عن هذه المناطق اعتبارًا من الثامنة مساءً يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر وحتى الثامنة صباحًا يوم السبت الموافق 4 نوفمبر.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم قطع المياه عن المناطق التالية:

- صالح حرب

- كورنيش النيل

- وسط البلد

- الحصايا

- الشيخ هارون

- أرض الجميلي

- أطلس

- طريق السماد

- السيل الجديد

- السيل الريفي

- بداية طريق الفنادق

- البشارية

وسيتم قطع المياه عن هذه المناطق اعتبارًا من الثامنة مساءً يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023 وحتى الثامنة صباح يوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2023.