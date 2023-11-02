انقطاع المياه عن بعض المناطق في الدقهلية السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية انقطاع المياه يوم السبت الموافق بتاريخ 4 نوفمبر الجاري 2023، لمدة 9 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساءً.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في نبروه

وكشف شركة المياه والصرف بالدقهلية عن انقطاع المياه لمدة 9 ساعات في مدينة نبروه في كل من: «قرية بهوت، العاصية، حماد، كبريت، منشية البدراوي، عزبة الصدر، السكن، الرغام، وأبو أحمد بمنطقة نبروه».

تدبير الاحتياجات اللازمة خلال انقطاع المياه

وبحسب البيان الصادر عن شركة مياه الشرب والصرف بالدقهلية عن سبب انقطاع المياه هو لقيام الشركة بأعمال صيانة على خط مياه قطر 10 بوصة المغذي لقرية العاصية التابعة لمركز نبروه، كما ناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

وتهيب الشركة في بيانها جميع قاطني مناطق مدينة نبروه المتأثرة بانقطاع المياه ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، مؤكدة على اتباع الأصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال والصيانة وسرعة لانتهاء من التصليحات من أعمال الصيانة