انقطاع المياه عن عدة قرى في منية النصر بالدقهلية غدا.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن بعض القرى في مركز منية النصر، غدا الاثنين، لمدة 3 ساعات، من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 2 مساءً.

انقطاع المياه في الدقهلية

وأوضحت شركة المياه في محافظة الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه داخل قرية أبو ذكري وعزبة شحاتة التابعتان لمركز منية النصر لمدة 3 ساعات، على أن تعود في الثانية مساء، وذلك بسبب القيام بأعمال إحلال وتجديد عداية قطر 8 بوصة حديد بقرية أبو ذكري.

عودة المياه بعد انتهاء الصيانة

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية على المواطنين، وخاصة المصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، حتى عودة المياه مرة أخرى في الثانية مساء.