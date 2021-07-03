انقطاع المياه في النزهة بالدقهلية.. ومواطن: «تزورنا نص ساعة يومياً»

استغاث أهالي قرية «النزهة»، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، من انقطاع مياه الشرب المستمر عن قريتهم و7 عزب تابعة لها، منذ شهر رمضان الماضي إلى الآن، حيث لا تصلهم مياه الشرب إلا نصف ساعة فقط في اليوم، ويضطرون إلى استكمال احتياجاتهم من المياه من خلال خزانات ترسلها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

وطالب أهالي «النزهة» بسرعة العمل على إيجاد حل لمشكلة انقطاع المياه عن قريتهم، خاصةً وأنه يمكن تغذية المنطقة من مصدرين لمياه الشرب، وهما محطة «الريدانية» بمركز المنصورة، ومحطة «بساط كريم الدين» بمركز شربين، ورغم ذلك يعانون أزمة انقطاع المياه.

مشكلة انقطاع المياه في النزهة بالدقهلية

وقال «محمد عبد الفتاح»، أحد الأهالي، إن قرية النزهة بالدقهلية تعاني انقطاع المياه بصورة مستمرة، بالإضافة إلى 7 عزب مجاورة للقرية، وذلك منذ حوالي 3 شهور، مشيراً إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ترسل «فناطيس» محملة بمياه الشرب على فترات، وأضاف: «وجهنا نداءً إلى كافة المسئولين في الدولة، لإيجاد حل لمشكلتنا».

وأضاف «عبد الفتاح» قائلاً لـ«الوطن» أن مشكلة انقطاع المياه في النزهة تمتد إلى عزب أخرى، منها «كفر الوسية، وعزبة شديد»، وعزب أخرى بتوابعها، وتم توجيه عدة نداءات إلى المسئولين في قطاع مياه الشرب، معتبراً أن استمرار انقطاع المياه عن قريتهم، دون حل حقيقي، والاكتفاء بـ«مسكنات»، سيؤدي إلى تفاقم الوضع.

وأشار إلى أنه عندما تقدم الأهالي بالشكوى إلى الخط الساخن لمجلس الوزراء، كان الرد أنه يتم تغذية قرية النزهة بالدقهلية من مصدرين لمياه الشرب، هما «الريدانية وبساط كريم الدين»، واختتم متسائلاً: «إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا تصل إلينا المياه؟».

مصدر: ارتفاع معدلات الاستهلاك سبب نقص المياه

وفي المقابل، أكد مصدر مسئول بشركة المياه في محافظة الدقهلية أنه يجري حل مشكلة انقطاع المياه في قرية النزهة، مشيراً إلى أن المشكلة ترجع إلى ارتفاع الاستهلاك في مثل هذا الوقت من العام، ونتيجة لارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يجعل وصول المياه إلي النهايات أمراً صعباً، وشدد المصدر على قوله: «نحاول قدر الإمكان حل المشكلة».