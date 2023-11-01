الذهب يسجل خسارة كبيرة في نهاية التعاملات المسائية

أعلنت الشعبة العامة للذهب عن تراجع الخام الأصفر نحو 30 جنيها في الجرام خلال نهاية التعاملات اليوم، وسجل سعر جرام الذهب اليوم 1-11-2023 نحو 2545 جنيها للشراء، بينما سجل 2525 جنيها للبيع.

أسعار الذهب في مصر

ترصد«الوطن» ترصد أسعار الذهب اليوم الأربعاء1-11-2023 في محلات الصاغة وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، نحو 2909 جنيهًا للشراء، و2886 جنيها للبيع، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2181 جنيهًا للشراء، و2164 جنيهات للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1697 جنيها للشراء، و1683 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 20 ألفا و360 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وفي الأسواق العالمية سجلت الأونصة 1979 دولار.