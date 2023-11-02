رئيس اتحاد المستثمرات العرب: تفعيل مشروعات جديدة بنظام الشراكات المتعددة قريبا

قالت هدى يسي، رئيس مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب، إن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية التي سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة من خلال الشراكات المتعددة، منها تأسيس شركة قابضة في بلجيكا في مجال الاستيراد والتصدير، إلى جانب شركة أخرى لنقل التقنية من صربيا لمصر، وتجرى حاليا خطوات تأسيس المصنع الخاص بها ومن المنتظر خلال العام الجديد فتح أعماله.

وأوضحت رئيس مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب، أن هناك وظائف خالية يتم توفيرها في المشاريع الجديدة تصل إلى 2000 شخص لتحقيق تنمية مستدامة ودعم الشباب، ويتم افتتاح عدة مصانع في السعودية منتصف العام المقبل في قطاع الاستثمار، والمزايا الاستثمارية المقدمة للاستفادة منها.

مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب بشرم الشيخ

جاء ذلك خلال مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب فعالياته بمدينة شرم الشيخ «الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي.. الشباب محور التنمية. فرص وتحديات» الذي انطلق تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية، وكوكبة من المجموعة الوزارية والهيئات الاقتصادية، وعددا من الشيوخ والأمراء والوزراء وفود من 32 دولة عربية وأفريقية منها السعودية والكويت والبحرين والسودان والأردن وزيمبابوي.

التعاون المشترك بالتعاملات التقنية بين اليابان ومصر

وجاءت كلمة Yuma Tanimoto رئيس الشركة التكنولوجية اليابانية بأن التطورات المتلاحقة في التحول الرقمي تتطلب التعاون معها لحماية البيانات والمعلومات مشيرا إلى أن في عام 2013 بلغ التعاملات في التكنولوجيا المتطورة 16 مليار دولار بنسبة 10% من مستوى الدخل القومي الياباني وهناك خطط للوصول إلى تريليون دولار 2023.

وأشار إلى أن هناك العديد من التعاملات التكنولوجية بين اليابان ومصر، وهناك مشروعات يابانية مقامة بالفعل، وبعثات من أجل التعاون المشترك والتغلب على المشاكل البيئية بين البلدين، مشيرا إلى أن 50 % في اليابان من الطاقة تأتي من الطاقة المتجددة.

كيفية الارتقاء بالصناعات التكاملية والصناعات المتوسطة

وفي كلمة المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة الأسبق خلال جلسة الصناعة التكاملية لفتح أسواق تصديرية جديدة، أن إقامة هذا المؤتمر يأتي في إطار اهتمام مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة، لدعم جهود النهوض بقطاع الصناعة في البلاد، بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، مع التركيز على الارتقاء بالصناعات التكاملية والصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كإحدى آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل ودعم شبكة الأمان الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت محافظ البحيرة الأسبق، أن هناك تعظيم لفرص جذب الاستثمارات حتى تتبوأ دول القارة مكانتها ومن أجل إقامة الشراكات العربية والأفريقية والدولية والاستفادة من التكنولوجيا العالمية، كما أن هذا المؤتمر يأتي على رأس أولوياته الاهتمام بالشباب وبحث آليات تمكينهم، وتوفير فرص العمل لهم.