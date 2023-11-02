مبادرة خفض الأسعار تجوب المحافظات.. كيلو السكر بـ 27 جنيها

بالتزامن مع فتح منافذ عديدة لمبادرة تخفيض السلع الغذائية، أعلنت مختلف المحافظات عن تطبيق تخفيضات جديدة على كافة السلع الغذائية التي من ضمنها سلعة السكر الأساسية، في محاولة للتخفيف على كاهل المواطن ومحاولة توفير السلع بأقل الأسعار مقارنة في الأسواق الخارجية، وشملت التخفيضات عددًا من السلع الغذائية الهامة من بينها سلعة السكر، حيث جرى تخفضيه أكثر من مرة، حتى وصل إلى 27 جنيها لكيس السكر الواحد.

تخفيض أسعار السكر في قنا

وفي محافظة قنا أعلن اليوم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن قيام مديرية التموين بطرح وعرض كميات إضافية من السكر علي أن يكون سعرها 27 جنيهًا للكيلو بمنافذ البيع التابعة للمحافظة بجميع المدن، وجرى تطبيق السعر الجديد بداية من ظهر اليوم الخميس، وبشكل يومي ليتناسب مع مبادرة تخفيض الأسعار.

وأشار في بيان له أنه يمكن للمواطن الحصول على السكر من المنفذ كيلو سكر لكل مواطن بحد أقصى ليحصل جميع المواطنين على السكر بسعر مخفض.

تخفيض أسعار السكر في بني سويف

وفي محافظة بني سويف أوضحت مديرية التموين عن طرح وتقديم 4 آلاف كيلو سكر، لتوزيعها على قرى مركز سمسطا جنوب غرب المحافظة بسعر 27 جنيها للكيلو، وهي دشطوط، ومازورة، وبدهل، والشنطور، وتوابعها، وتضمن توفير 8 أطنان من السكر بسعر 27 جنيهاً على المواطنين بقرى مركز ناصر «أشمنت، بني عدي، دلاص، الحمام»، وتوابعها حيث تم البيع بواقع 2 كيلو لكل أسرة.

جرى ذلك تحت إشراف مديرية التموين بقيادة المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة، ووحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة بقيادة الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة ومسؤول المعارض والأسواق وبالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة نشأت معبد، وبحضور رؤساء القرى ومكاتب التموين.

طرح السكر في محافظة سوهاج

وفي محافظة سوهاج قامت مديرية التموين بطرح بمنافذها، سكرا بسعر 27 جنيها للكيلو، من أجل المواطنين بهدف المساهمة وتطبيق مبادرة تخفيض الأسعار.

تخفيض السكر في محافظة مطروح

وفي محافظة مطروح، أعلنت مديرية التموين عن طرح كميات من السكر للمواطنين بأسعار أرخص من الأسواق، إذ يسجل سعر السكر 27 جنيها، مما يجعله أرخص عن ما كان عليه في البداية، وجاء التخفيض وفقا لمبادرة تخفيضات الأسعار المطروحة من قبل رئاسة الوزراء.

تخفيض السحر في محافظة القليوبية

وفي محافظة القليوبية جري تخفيض أسعار السكر بناء علي تعليمات من المحافظة، إذ جرى تخفيض السكر في القليوبية بـ27 جنيها بدلا من 35 جنيها أي بمعدل نحو 8 جنيهات، تخفيضات لمساندة المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.

خفض أسعار السكر في الدقهلية

وفي محافظة الدقهلية أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية لـ«الوطن» عن قيام المديرية بطرح كميات من السكر بسعر 27 جنيها للكيلو بتخفيضات تصل إلى 30% بهدف التخفيف على المواطنين، ويوجد إمكانية شراء السكر والسلاع الغذائية طبقا لمبادرة الحكومة.

وجاءت أسعار مختلف السلع في المحافظات بعد التخفيضات الجديدة إلي :

- كيلو العسل ب75 بدلا من 85 جنيها.

- البيض من 125 جنيها بدلا من 135 جنيها والبيض الأحمر بـ128 جنيها بدلا من 140 جنيها.

- العدس الأصفر 40 جنيها والعدس البني 38 جنيها.

- درة الفشار 42 جنيها للكيلو.

- الفاصوليا 30 جنيها.

- الزيوت بـ46 جنيها للتر

- 2 لتر زيت بـ120 جنيها.

- كيلو الكبدة البلدي بـ 215 جنيها بدلا من 350.

- كيلو اللحوم المفرومة البلدي بدلا من 350 أصبح 215 جنيها.

- الدواجن من 105 إلى 120 جنيها.