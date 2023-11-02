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«معلومات الوزراء»: «بورسعيد» في المرتبة الـ11 ضمن أفضل 25 ميناء

كتب:

كريم روماني
05:24 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
تداول السفن

تداول السفن

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن ميناء بورسعيد يُعد أحد أهم مواني مصر والعالم، ويقع على ضفاف قناة السويس في شمال مصر، وهو مركز رئيس للتجارة بين أوروبا وآسيا، ويؤدي دورًا حيويًّا في الاقتصاد المصري.

مؤشر أداء مواني الحاويات

أضاف مركز المعلومات، أن في عام 2022، احتل ميناء بورسعيد المرتبة الـ11 ضمن أفضل 25 ميناء وفقًا لمؤشر أداء مواني الحاويات الصادر عن الأونكتاد «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية»، ويُعد هذا الإنجاز علامة فارقة في تاريخ الميناء، ويعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءته وخدماته.

وأشار إلى أن مؤشر أداء مواني الحاويات، يستند إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك سرعة مناولة الحاويات وكفاءة التداول وجودة الخدمات وسلامة العمليات.

تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة العالمية واللوجستيات

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات لـ«الوطن»، أن الدولة حرصت في الفترة الأخيرة على الاهتمام بالموانئ المصرية بشكل جيد، انطلاقا من رؤيتها لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة العالمية واللوجستيات.

وقالت إن تطوير الموانئ سيؤدي إلى زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت، مؤكدة أن أعمال التطوير تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية، وبدأت بالفعل وزارة النقل جذب أكبر خطوط التشغيل الملاحية للاستثمار في مصر.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.