عالم أزهري: السعي على الرزق جهاد في سبيل الله ويكفر الذنوب

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن العلماء يرون أن ثلثي الدين في حديث واحد، وهو «إنما الأعمال بالنيات ولكل أمرئ ما نوى»، مشيرًا إلى أن السعي على الرزق جهاد في سبيل الله.

السعي على الرزق يكفر الذنوب

وأضاف قابيل خلال حواره ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إنَّ من الذنوب ذنوبًا لا يكفِّرها الصوم، ولا الصلاة، ولا الصدقة، ولكن يُكفِّرها السعي على طلب الرزق»، موضحًا أن الذهاب إلى العمل وتحمل المصاعب والمتاعب التي تحدث في العمل بكافة أنواعها المختلفة تساعد في تكفير الذنوب.

وتابع بأن التطوير من النفس والتغيير في سلوك الحياة، يساعد على محاسبة النفس.